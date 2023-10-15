Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент России отметил их особую роль в жизни страны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии ее экономики и инфраструктуры, в обеспечении надежного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей", - говорится в телеграмме.

Глава государства обратил внимание, что, несмотря на сложную ситуацию, отрасль демонстрирует свою эффективность и выходит на отличные показатели. Также президент отметил, что в дорожном хозяйстве РФ работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, которые хорошо знают и любят свое дело.

"Благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых субъектах федерации, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей.