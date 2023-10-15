В Севастополе за 9 лет отремонтировали около 660 км дорог

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что всего восстановили 750 дорог

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Около 750 дорог протяженностью 660 км отремонтировано в Севастополе за 9 лет, в 2014 году лишь 30% городских дорог находились в удовлетворительном состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Когда в 2014 году город вернулся в состав России, состояние дорог оставляло, мягко говоря, желать лучшего. Дороги в 2014 году - это "Okey Google, где в Севастополе асфальт?" Дороги в 2014 году - это всего лишь 30% в удовлетворительном состоянии. <…> В общей сложности с 2014 года в Севастополе приведено в нормативное состояние около 750 дорог протяженностью 660 км за счет проведенного капитального ремонта и ремонта, в том числе 460 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", построено и реконструировано 23,6 км", - написал Развожаев.

Он уточнил, что в Севастополе с 2021 года начался ремонт грунтовых дорог, и сегодня эта работа продолжается. Кроме того, в текущем году завершена реконструкция путепровода в Инкермане и сделано освещение от Ялтинского кольца до Президентской дороги. На 99% готов 8-й участок трассы "Таврида", идет реконструкция транспортной развязки "Огурец" и Капитанской улицы, завершается строительство пяти надземных переходов, отметил губернатор.

Развожаев также поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. "Формат поста в соцсетях не позволяет перечислять все, что было сделано и что нам еще предстоит. Могу сказать одно: наши дорожники - профессионалы. Благодаря вам преображается город-герой", - добавил Развожаев.