В ЛНР с начала года отремонтировали более 728 км дорог

Еще 14 мостов ремонтируются, сообщил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Более 728 км дорог восстановлено в ЛНР с начала года, 14 мостов ремонтируются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"Только с начала 2023 года обновлено более 728 км дорожного полотна, проводятся работы по строительству и ремонту 14 мостовых сооружений. Большое спасибо за помощь в этом Минтрансу России, государственной компании "Автодор" и, конечно, регионам-шефам", - написал он.

Пасечник также поздравил дорожников с профессиональным праздником, отметив, что сейчас это одна из важнейших специальностей в республике. "Впереди еще много работы. Убежден, что мастерство и работоспособность вкупе с федеральной и шефской поддержкой помогут вам справиться с любыми задачами. Желаю всем работникам дорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых трудовых достижений", - добавил он.