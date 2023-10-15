15 октября, 09:26

Кабмин уточнит правила регистрации мест для машин на общих парковках

Законопроект установит порядок выделения доли на помещение, предназначенное для размещения транспортного средства, даже если нет согласия других участников долевой собственности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство России намерено уточнить порядок регистрации прав собственности на места для индивидуальных автомобилей в общих паркингах. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания правительства, опубликованного в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается дополнение статьи 6 закона №315-ФЗ положениями, которые содержат порядок выделения доли в праве общей долевой собственности на помещение, здание, сооружение, предназначенное для размещения транспортного средства, даже если нет согласия иных участников долевой собственности, соглашения всех собственников или решения общего собрания, также говорится в сообщении. 

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