В Москве число обращений по имущественно-земельным вопросам снизилось почти на 10%

Такая динамика связана с системной профилактической работой по пресечению правонарушений в этой сфере

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество обращений по вопросам использования земельных участков и городских нежилых помещений с января по сентябрь 2023 года сократилось на 9,9%. Такая динамика связана с профилактической работой, направленной на снижение количества имущественно-земельных нарушений, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За девять месяцев 2023 года было зарегистрировано более 59,5 тыс. обращений, из которых свыше 51,8 тыс. - от юридических лиц. Еще почти 7,7 тыс. запросов поступило от граждан. Мы наблюдаем сокращение количества вопросов от жителей на темы захламления земель и незаконного размещения объектов на территории парков. Подобная динамика связана с системной профилактической работой по пресечению правонарушений в имущественно-земельной сфере", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, в столице информационной работой для профилактики подобных нарушений занимается госинспекция по недвижимости. Ведомство проводит вебинары, индивидуальные консультации и стратсессии, благодаря чему снижается количество жалоб.

Кроме того, инспекция развивает каналы коммуникации с гражданами и предпринимателями, что заметно упрощает взаимодействие. Например, телеграм-бот "Самострой.net" позволяет получить необходимую информацию о законности использования интересующих земельных участков или объектов капитального строительства на территории столицы. Еще один чат-бот "Свободный доступ" помогает в борьбе с ограничением доступа на участки общего пользования. Ежемесячно через телеграм-боты жители столицы направляют более 300 сообщений для проверки наличия самостроя и незаконно установленных ограждающих устройств.

"У граждан востребованы простые и удобные механизмы, позволяющие без лишних формальностей обратить внимание соответствующих органов власти на возможные нарушения и оперативно устранить их. Важно, что в рамках такого формата обращений москвичи ощущают свою причастность к решению городских проблем, принимая непосредственное участие в борьбе с самостроем, самовольным захватом земли в жилых районах и с незаконным ограничением доступа на территории общего пользования", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.