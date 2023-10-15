Поставки рыбы из ЯНАО в соцучреждения региона с 2022 года выросли почти втрое

В пресс-службе правительства округа сообщили, что более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей

ТАСС, 15 октября. Поставки добываемой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рыбы в социальные учреждения региона с начала 2022 года выросли почти втрое. Значительно увеличился также объем поставляемой оленины, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"По итогам 2022 года поставки в социальные учреждения автономного округа мясной продукции увеличились на 28%, рыбной продукции - в 2 раза. <...> В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки в социальные учреждения Ямала увеличились на 10% по продукции из мяса северного оленя, на 80% - по продукции из рыбы", - сказали в пресс-службе, отметив, что сейчас более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей.

В правительстве ЯНАО подчеркнули, что производственные предприятия округа в первую очередь ориентированы на обеспечение потребности внутреннего рынка региона. "При этом они сохраняют связи с действующими партнерами и открыты к новому сотрудничеству на межрегиональной и международной арене", - добавили в пресс-службе.

В ассортименте производителей округа представлено более 220 наименований продукции из мяса северного оленя и порядка 180 - из рыбы, обитающей в реках Ямала. Продукция ямальских производителей представлена в 120 магазинах округа. Семь из них под брендом "Сделано на Ямале" открыты при содействии правительства ЯНАО. Кроме того, предприниматели и производители округа объединяются на островковых площадках. Первый "Фермерский островок" был открыт в апреле этого года в Ноябрьске.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей. В 2008 году ЯНАО стал первым регионом России, который получил право экспортировать оленину в страны Евросоюза. В начале 2022 года власти округа заявляли ТАСС, что регион готов потребить весь объем экспортной оленины и рыбы в случае прекращения поставок в Европу на фоне геополитической ситуации.