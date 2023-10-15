Шри-Ланка анонсировала отмену визового сбора для российских туристов

Меру также отменят для жителей Китая, Индии, Таиланда и Индонезии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки планируют отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо.

Министр вместе с коллегой из министерства общественной безопасности внес в правительство проект соответствующего постановления. Сбор будет отменен для граждан пяти стран. Помимо России его также отменяют для Китая, Индии, Таиланда, Индонезии. Когда изменения могут вступить в силу, издание Daily Mirror не уточняет.

"Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности", - заявил министр.

По его словам, эта мера направлена на то, чтобы увеличить приток туристов в страну. Правительство страны, борющейся с последствиями экономического кризиса, поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год.