Правительство Индии попросили ввести фиксированную пошлину на рис

Индийская федерация экспортеров риса предложила установить ее на уровне $80 за тонну вместо нынешнего тарифа в 20%

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Индийская федерация экспортеров риса (IREF) попросила правительство ввести фиксированную пошлину на вывоз пропаренного риса в $80 за тонну вместо нынешнего тарифа в 20%. Об этом сообщил глава организации Прем Гарг.

В пятницу правительство продлило действие экспортной пошлины на пропаренный рис до 24 марта 2024 года.

"Мы потребовали у правительства заменить 20%-ную экспортную пошлину на фиксированную размером $80 за тонну. Это устранит неопределенность и проблемы с оформлением накладных в торговле рисом", - заявил Гарг агентству PTI.

Кроме того, экспортеры требуют отмены введенного в июле запрета экспорта очищенного риса, а также снижения тарифа на вывоз риса басмати до $850 за тонну вместо действующих $1,2 тыс. за тонну.

Власти Индии, на долю которой приходится 40% мирового экспорта риса, в июле запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением басмати. По данным Министерства по делам потребителей и продовольственного распределения Индии, на запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% экспорта этой сельскохозяйственной культуры. Это решение было принято для того, "чтобы гарантировать наличие на индийском рынке необходимых объемов белых сортов риса, исключая басмати, а также для того, чтобы смягчить рост цен на внутреннем рынке", пояснило министерство. Наблюдатели отмечали, что этот шаг мог быть связан с предстоящими в 2024 году выборами: увеличение предложения на внутреннем рынке может снизить инфляцию и не допустить роста недовольства населения.

Решение властей Индии вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) призывал Дели отменить запрет на вывоз очищенного риса. По словам главного экономиста МВФ Пьер-Оливье Гуринши, такие ограничения могут усилить волатильность цен на продовольствие в мире и привести к мерам возмездия. В Индии эту меру критиковали фермеры и экспортеры, которые из-за ограничения возможностей сбыта могут столкнуться с финансовыми потерями.