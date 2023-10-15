В Волго-Каспийском морском канале сняли с мели сухогруз

Судно следует в Иран, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в Иран из Астрахани и севший на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), при помощи буксира сняли с мели. Он следует в порт назначения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"15 октября в 21:06 (20:06 мск) при помощи буксира "Норд" сухогруз "Волго-Балт 232" снялся с мели и следует в порт назначения", - говорится в сообщении.

15 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о том, что на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Каспиан (Иран). Груз - кукуруза (2 947 тонн), судовой ход в результате ЧП не нарушен, пострадавших нет, разлив нефтепродуктов отсутствует.