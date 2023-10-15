Посол Белоруссии: статус товара СГ позволит конкурировать с недобросовестными игроками

Дмитрий Крутой считает, что "тема союзного товара и признания технологических операций должна быть решена немедленно"

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Скорейшее решение вопроса статуса товара Союзного государства (СГ) Белоруссии и России позволит производителям двух стран конкурировать с недобросовестными игроками на общем рынке. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Конечно, я думаю, тема союзного товара и признания технологических операций должна быть решена немедленно. Она поможет производителям двух стран более смело конкурировать с теми игроками, которые сегодня не совсем добросовестно себя ведут на нашем общем рынке", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Дипломат отметил, что в настоящее время "невозможно разделить или вычленить только белорусскую составляющую или только российскую составляющую в комбайне, тракторе". "В машине любой - до 50-70% в зависимости от модели российских комплектующих, металла, двигателей и всего остального. По большому счету, спор идет только в сегменте программ субсидирования и поддержки двух стран. Формально, если это не продукт, произведенный в России классически, на российском предприятии, то он не может участвовать в этих программах", - пояснил посол.

"Но, если этот продукт содержит огромную российскую составляющую, но производится в Беларуси, что в этом плохого? Или, наоборот, белорусскую составляющую, но производится в России, почему его не допускать [к участию в программах субсидирования]? И не должно быть никаких изъятий и ограничений", - подчеркнул Крутой.

Межправсоглашение о признании технологических операций на территории Союзного государства было подписано представителями Белоруссии и России в конце сентября 2022 года. В настоящее время компетентными ведомствами двух стран разрабатываются правовые и технические механизмы его реализации.