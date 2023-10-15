Белоруссия и Башкирия могут выйти на товарооборот в $1 млрд за два-три года

О необходимости восстановить товарооборот с Башкирией до пандемийного уровня в $700 млн, а в перспективе нарастить его до $1 млрд в декабре 2021 года говорил белорусский лидер Александр Лукашенко

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Башкирия могут выйти на годовой объем товарооборота на уровне $1 млрд в течение двух-трех лет. Об этом заявил белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

О необходимости восстановить товарооборот с Башкирией до пандемийного уровня в $700 млн, а в перспективе нарастить его до $1 млрд президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил в декабре 2021 года. "Мы в этом году выйдем на неплохую цифру в $500 млн и говорим, что это большое достижение. Действительно, за два-три года - двукратный рост", - отметил Крутой в эфире телеканала "Беларусь-1". "Эту планку [в $1 млрд] через два-три года мы можем уже взять", - добавил он.

"У нас с 80 регионами [России] есть торговые отношения хотя бы на один российский или белорусский рубль. Из 80 с 69 за восемь месяцев [текущего года] у нас положительная динамика. Такого тоже никогда не было. Классически мы добавляли, если посмотреть статистику предыдущих лет, 35, максимум 40 регионов. Сейчас - 69. С оставшимися у нас либо был большой скачок. <...> Конечно, к большой базе добавлять сложно, где-то чуть-чуть небольшой откат есть. Но их немного", - сообщил посол.

По его словам, "беспокоил последние месяцы Калининград". "С Калининградом мы просели не по своей вине и не по вине Калининграда из-за этой всей логистической санкционной истории, когда, по большому счету, созданы препоны в прибалтийских странах на движение нашей продукции. Но ничего, появляются новая логистика, новые паромы, обходные пути, контейнерные поезда", - проинформировал дипломат.

"Сейчас с губернатором Калининградской области [Антоном Алихановым] составлена отдельная программа восстановления поставок наших грузов. В первую очередь это цемент, строительные материалы, вообще широкая линейка товаров легкой промышленности. Они активно покупают и продукты питания. Мы видим, что в последние месяцы мы начали выравниваться, какую-то определенную яму с Калининградом прошли и начали добавлять", - сказал Крутой.