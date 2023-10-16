15 октября, 21:04

В Эфиопии стал доступен международный сервис такси от "Яндекса"

Заказ автомобиля возможен только в столице страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сервис заказа автомобилей Yango (международный бренд "Яндекс. Такси") стал доступен в Эфиопии, выяснил корреспондент ТАСС на основе мировой карты сервиса.

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Заказ автомобиля возможен только в столице страны Аддис-Абебе, на карте отображаются подключенные к сервису машины. Интерфейс заказа машины работает и из России, убедился корреспондент ТАСС.

Публикации в эфиопском аккаунте сервиса в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) начали появляться с 25 сентября, объявление о запуске в Аддис-Абебу опубликовано 5 октября. На официальном сайте Yango информации об Эфиопии пока нет.

Yango уже работает во многих странах, в том числе в Израиле, Норвегии и Финляндии, сообщается на его сайте. Осенью сервис стал доступен в одном из городов Колумбии. Согласно публичным данным компании, сервис представлен в порядка 20 странах. 

Теги:
ЭфиопияРоссия
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