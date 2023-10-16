Республика Сербская планирует подписать договор о поставках газа из России до конца года

Премьер-министр республики Радован Вишкович отметил, что пути поставок газа осложнены, но не настолько, чтобы воспрепятствовать их реализации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) планирует подписать договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023 года. Об этом в интервью "Известиям" заявил премьер-министр республики Радован Вишкович.

"Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином [вице-премьером РФ Александром] Новаком, на которой также присутствовало руководство "Газпрома". Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу", - сказал он.

Вишкович отметил, что пути поставок газа осложнены, но не настолько, чтобы воспрепятствовать их реализации. "Газ в Венгрию идет через территорию Украины, в Сербию - через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему", - добавил он.

При этом политик не уточнил, какая цена на газ обсуждается с российской стороной.