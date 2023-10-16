Количество китайских дилерских центров в России достигло почти 2 тыс.

Больше всего салонов у таких марок, как Chery, Geely и Changan, сообщили эксперты "Открытие авто"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. автосалонов китайских марок открылись в России, это половина всех дилерских центров страны. К концу года их количество может увеличиться до 2,3 тыс., говорится в исследовании "Открытие авто" (есть в распоряжении ТАСС).

"Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети. Это почти на полтысячи больше, чем кварталом ранее", - отмечается в исследовании.

Всего с начала 2023 года в России было открыто 1 137 новых автосалонов, из которых 977 - шоурумы китайских брендов. Больше всего салонов сейчас у марки Chery - 197. При этом за три квартала 2023 года на 27 открытий новых дилерских центров пришлось 14 закрытий. В среднем каждый салон Chery реализует почти 50 автомобилей в месяц.

Активно наращивает свое присутствие бренд Geely: к началу октября его сеть выросла до 172 салонов, из которых 34 открылись в 2023 году. Среднее количество продаж одного салона достигает 37 авто ежемесячно.

Тройку лидеров замыкает компания Changan, у которой насчитывается 155 дилерских центров в России (43 открыты в 2023 году). Каждый из них продает в среднем по 19 машин в месяц.

Следом идут Omoda (151 шоурум) и новый для российского рынка бренд Jaecoo, все 146 салонов которого были открыты в III квартале 2023 года.

Прогноз на 2023 год

Как отметила руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая, в последние три месяца 2023 года китайские автокомпании будут еще больше наращивать свое присутствие в России. "Пока все идет к тому, что к концу текущего года количество китайских салонов в России может увеличиться до 2,2-2,3 тысячи шоурумов", - приводятся в сообщении слова Дембицкой.

Она отметила, что в РФ сохраняется немало локаций премиальных немецких брендов Audi, BMW, Mercedes-Benz, а также японских марок Mazda, Mitsubishi и Toyota, которые дилеры заполняют машинами самостоятельно.