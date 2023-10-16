Более 20% опрошенных россиян проходят или планируют пройти обучение в сфере IT

В III квартале 2023 года число подобных запросов выросло на 34%, говорится в исследовании платформы "Авито.Услуги"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 23% россиян уже проходят или планируют пройти обучение в сфере IT. В III квартале 2023 года число таких запросов выросло более чем на треть, следует из данных опроса платформы "Авито.Услуги", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Согласно опросу платформы "Авито.Услуги", почти четверть опрошенных россиян (23%) уже проходят или планируют пройти обучение в IT. В связи с этим растет спрос на услуги обучения в категории IT, бизнес. Только в III квартале 2023 года число таких запросов выросло сразу на 34% по сравнению со II кварталом, показывает аналитика платформы. Предложение растет еще более активно: более чем в два раза (+120%) за квартал", - говорится в исследовании.

Среди желающих освоить новую профессию мужчин вдвое больше, чем женщин, уточняется в материалах. Большую часть респондентов, которые проходят или планируют пройти IT-курсы, составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (28%), а также по 25% лиц от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет.

Согласно данным исследования, 42% участников опроса хотят изучать языки программирования или разработку веб-сайтов и приложений. 29% предпочли бы научиться веб-дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а 27% заинтересованы в освоении баз данных, а также аналитических инструментов и методов обработки данных.

При этом почти четверть опрошенных не хотят тратить на курсы и обучение больше 5 тыс. рублей в месяц, а 20% планируют уложиться в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 11% готовы заплатить до 30 тыс. рублей в месяц за обучение, и только 7% рассчитывают на крупные затраты.

В исследовании приняли участие 10 тыс. человек со всей страны.