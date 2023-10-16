В Волгоградской области финансирование МСП за год выросло в 1,5 раза

Как сообщила председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова, в 2023 году финансирование составило около 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Объемы финансовой поддержи малого и среднего бизнеса в Волгоградской области в 2023 году увеличились в 1,5 раза по отношению к 2022 году - почти до 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

"На реализацию мероприятий государственной поддержки предпринимательства в Волгоградской области в 2022 году направлено 319,4 млн рублей. В 2023 году финансирование составило 491,5 млн рублей. Увеличение финансирования - более чем на 172 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Так, благодаря господдержке волгоградские предприниматели в 2023 году получали информационную помощь и консультации в центре "Мой бизнес". Местным бизнесменам также предоставляли поручительства по кредитам и займам, а молодым и социальным предпринимателям выдавали гранты. В общей сложности в регионе действуют порядка 100 стимулирующих развитие бизнеса механизмов.

По данным Федеральной налоговой службы на сентябрь 2023 года, в Волгоградской области действуют 72,7 тыс. субъектов МСП, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Кроме того, в регионе за 9 месяцев 2023 года почти на 30% увеличилось количество самозанятых - до 110,7 тыс.