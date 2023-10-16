16 октября, 01:55

На Камчатке в 2024 году направят 128 млн рублей на поддержку аграриев

Как сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш, средства в основном пойдут на возмещение части затрат на ведение бизнеса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Финансирование программ поддержки сельхозпредприятий на Камчатке в 2024 году составит 128 млн рублей. Средства в большинстве своем будут направлены на возмещение части затрат аграриев на ведение бизнеса, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш.

"На поддержку аграриев в очередном финансовом году в бюджете Камчатского края, по предварительным данным, предусмотрено 128 млн рублей, большинство из них - средства краевого бюджета. Средства предоставляются в виде возмещения части затрат, связанных с ведением сельскохозяйственной деятельности", - сказал Черныш.

Он уточнил, что речь идет о проведении агротехнологических работ, повышении уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и плодородия почв, стимулировании увеличения производства картофеля и других овощей. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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