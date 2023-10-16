В России 35% опрошенных компаний изучают соцсети кандидатов при приеме на работу

Из них 15% отметили, что такая проверка может влиять на решение о найме, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более трети (35%) российских работодателей изучают контент в социальных сетях соискателей, когда принимают решение о приеме кандидатов на работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"35% российских компаний смотрят на соцсети кандидатов, из них 24% отмечают, что это лишь формальность, а 15% признаются, что такая проверка может повлиять на решение о найме", - говорится в результатах исследования.

При этом 65% рекрутеров указали, что в их компании нет практики просмотра социальных сетей соискателя.

Как выяснили аналитики, 44% из тех, кто изучает профили кандидатов, смотрят на общее впечатление от страницы, 36% читают тексты и посты, а 32% оценивают манеру общения кандидата в комментариях. Также 29% работодателей просматривают фотографии будущего сотрудника, 27% обращают внимание на группы, на которые подписан соискатель, 17% смотрят только на заглавное фото, 6% изучают список друзей кандидата.

Опрос провели в октябре 2023 года, в нем приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.