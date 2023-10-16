16 октября, 03:08

Торги в Токио открылись падением почти на 2% из-за событий на Ближнем Востоке

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, во время открытия опускался до отметки 32 698,86 пункта

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже начались падением котировок почти на 2% на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, во время открытия опускался до отметки 32 698,86 пункта, что на 1,91% ниже по сравнению с уровнем закрытия в пятницу на прошлой неделе.

По мнению экспертов, пессимистичные настроения инвесторов связаны с обстановкой на Ближнем Востоке и опасением дальнейшей эскалации конфликта, что может отразиться на мировой экономике. В таком случае снижение котировок в будущем может стать еще более заметным, поскольку под угрозой окажется, в частности, стабильность поставок нефти. Япония получает порядка 90% всей импортируемой нефти именно из Ближневосточного региона. 

Теги:
ЯпонияПалестинаИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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