Торги в Токио открылись падением почти на 2% из-за событий на Ближнем Востоке

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, во время открытия опускался до отметки 32 698,86 пункта

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже начались падением котировок почти на 2% на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, во время открытия опускался до отметки 32 698,86 пункта, что на 1,91% ниже по сравнению с уровнем закрытия в пятницу на прошлой неделе.

По мнению экспертов, пессимистичные настроения инвесторов связаны с обстановкой на Ближнем Востоке и опасением дальнейшей эскалации конфликта, что может отразиться на мировой экономике. В таком случае снижение котировок в будущем может стать еще более заметным, поскольку под угрозой окажется, в частности, стабильность поставок нефти. Япония получает порядка 90% всей импортируемой нефти именно из Ближневосточного региона.