16 октября, 03:18

Источник: Турция ведет переговоры с ООН и Западом по возобновлению зерновой сделки

По информации источника, прогресса в этом вопросе пока нет

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Турция ведет переговоры с представителями ООН и Запада по вопросу возобновления в прежнем формате черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

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"Переговоры ведутся с ООН и западными странами, учитывая последние встречи представителей ООН в Москве и Стамбуле", - сказал собеседник, добавив, что прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки пока нет.

Источник напомнил, что на минувшей неделе заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел консультации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. До этого представители ООН посетили Москву, где обсудили с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию вокруг зерновой сделки, а также налаживание доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки. 

Теги:
Турция
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