Источник: дорожная карта газового хаба в Турции может быть рассмотрена в ближайшее время

По информации источника, сразу после подписания документа стороны приступят к его реализации

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию международного газового хаба на турецкой территории может быть рассмотрена и утверждена в Анкаре в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Турции.

"Конкретные сроки назвать сложно, но рассчитываем, что дорожная карта по созданию хаба будет согласована в ближайшее время, тем более что на прошлой неделе в Москве были переговоры по этому вопросу между Минэнерго Турции и "Газпромом". Сразу после подписания дорожной карты стороны приступят к ее реализации", - сказал собеседник.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита газа через "Северный поток". Власти Турции заявляли, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и некоторых других поставщиков.