Conviasa SA может перейти на систему бронирования "Леонардо" в 2024 году

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, которая работает над внедрением российской системы

МОСКВА, 16 октября./ТАСС/. Венесуальская авиакомпания Conviasa SA планирует перейти на российскую систему бронирования билетов "Леонардо", созданную Ростехом совместно с компанией "Сирена-трэвел" в начале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

"Представители крупнейшего авиаперевозчика Венесуэлы Conviasa SA начали обучение работе с системой бронирования билетов "Леонардо". Это цифровое решение создано госкорпорацией Ростех совместно с компанией "Сирена-трэвел". Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, в которой планируется внедрение российской системы в начале 2024 года", - говорится в распространенном сообщении.

В ходе визита в РФ с 16 по 29 октября иностранные специалисты получат все необходимые инструкции и консультации, а также ознакомятся с опытом внедрения системы в российских авиакомпаниях. Также представителям венесуэльского перевозчика покажут работу "Леонардо" на площадках ведущих туристических агентств РФ.

"Леонардо" позволит авиакомпании повысить безопасность полетов и исключить угрозу отключения от систем бронирования со стороны недружественных государств. В настоящее время наше решение работает в ряде стран, например, им пользуются авиакомпании Армении, Кыргызстана, Белоруссии. Стратегическим пунктом назначения для этого продукта является Латинская Америка и прежде всего Венесуэла", - заявил замглавы Ростеха Александр Назаров.

В госкорпорации напомнили, что контракт на поставку системы Conviasa SA был заключен в апреле 2023 года.