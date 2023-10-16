Путин заявил, что ЕАЭС привлек $24 млрд долларов за счет проекта "Один пояс - один путь"

Российский президент пояснил, что этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже получили около $24 млрд инвестиций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили $24 млрд инвестиций. Но этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - указал российский лидер.

Как отметил Путин, эти решения выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты в рамках инициативы - "они выгодны и КНР, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития". "Все это делается на основе взаимной выгоды", - подчеркнул он.

Российский лидер обратил внимание, что при этом каждая страна в рамках двусторонних или многосторонних форматов выбирает, что ей выгодно, что невыгодно. "Никто ничего не навязывает. Но это же подталкивает, создает условия для развития", - констатировал он.

По оценке президента РФ, то же самое можно сказать о развитии логистических, инфраструктурных объектов. "Мы через реку Амур с Китаем два моста построили за последнее время. На мой взгляд, это и для людей хорошо - увеличивается количество людей, которые между собой общаются, это и для бизнеса хорошо, для развития экономики хорошо, поскольку это позволяет увеличивать товарооборот", - обрисовал он положительные эффекты.

Сбалансированное развитие

В ответ на вопрос, какое значение сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" имеет для всего мира, Путин напомнил про определенные ООН 17 целей устойчивого развития. Он указал, что борьба за окружающую среду, борьба с изменениями климата ‒ "очень важные направления, но не единственные".

"Нельзя забывать о такой цели, как борьба с бедностью, например. Как можно сказать людям в африканских странах: вы не будете получать нефть, нефтепродукты, должны будете ориентироваться исключительно на возобновляемые источники энергии ‒ на силу ветра, скажем, солнце и так далее. Они в значительной степени недоступны для развивающихся экономик. И что, людям страдать от голода, что ли? Все должно быть сбалансировано, все решения должны быть сбалансированы", - уверен глава российского государства.

Об инициативе

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие. При этом в Кремле ожидают, что они с лидером КНР Си Цзиньпином "найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.