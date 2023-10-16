16 октября, 04:45

Путин заявил, что спрос на китайские авто в РФ растет, потому что улучшается их качество

По словам российского президента, у Пекина и Москвы есть хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Китайские автомобили становятся качественнее, их востребованность в РФ растет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

В целом, по его словам, у стран есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике. Глава государства рассказал, что недавно общался с людьми, "которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем". "Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - обратил внимание Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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