В Приморье на развитие ЖКХ в 2024 году направят 15,5 млрд рублей

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что в основном они будут направлены на меры социальной поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Приморья планируют в 2024 году направить 15 млрд рублей на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Значительная часть средств пойдет на субсидирование тарифов, по которым услуги предоставляются населению, сообщил глава региона Олег Кожемяко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"На 2024 год планируем предусмотреть на развитие отрасли 15,5 млрд рублей. В основном они будут направлены на меры социальной поддержки для наших граждан с тем, чтобы регулировать уровень тарифов по принципу <…> способности граждан реально оплачивать коммунальные услуги. 7,5 млрд рублей - на компенсацию разницы по льготному тарифу, который устанавливается для населения при оплате тепловой, электрической энергии, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. <…> 4 млрд 380 млн направим на снижение мазутозависимости", - заявил губернатор.

Он уточнил, что ежегодно для теплоснабжения региону требуется 230 тыс. тонн мазута - дорогого топлива, которое каждый год растет в цене. "Безусловно, это сказывается на тарифах, на компенсации разницы. Поэтому считаю, что у нас есть еще большие резервы, связанные с тем, чтобы в тех районах, где идет лесопереработка, где работают лесопромышленные комплексы, все-таки переводить котельные на твердое топливо в виде пилетов, в виде щепы отпрессованной. И таким образом давать определенный объем [загрузки] деревоперерабатывающему комплексу и уходить от зависимости от мазута", - обозначил Кожемяко, добавив, что в регионе ведется добыча угля - топлива, которое также позволяет снижать зависимость от мазута.

По словам губернатора, газификация Находкинского городского округа - задача, которую профильные министерства должны решать в ближайшее время. Также в региональном бюджете планируется предусмотреть 506 млн рублей на энергосбережение - покупку 14 модульных котельных и 149 единиц нового котельного оборудования, которое позволит значительно экономить топливо.