РФПИ с партнерами из Китая вложат 6 млрд рублей в переработку сельскохозяйственных культур

Речь идет о проекте строительства соответствующего завода в Красноярском крае

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одним из крупнейших китайских холдингов инвестируют более 6 млрд рублей в создание предприятия по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае, говорится в сообщении фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих китайских холдингов, инвестирующих в сельскохозяйственные проекты, объявляют о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае (Назарово)", - говорится в релизе.

Строительство и запуск предприятия запланированы на период 2025-2026 годов. Фонд указывает, что завод проектной мощностью более 330 тыс. тонн продукции в год (включая 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина) будет оснащен самым современным оборудованием.

"Совместные инвестиции будут направлены на строительство предприятия, которое станет первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, оснащенным с применением передовых технологий и оборудования, что позволит значимо нарастить поставки сельскохозяйственной продукции на рынки Азии", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что продукция завода будет обладать высоким экспортным потенциалом с учетом растущего мирового спроса на продукты питания, сырье и компоненты для их производства.

Объявление об инвестициях в строительство предприятия состоялось в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, где 17-18 октября будет проходить третий международный форум "Один пояс - один путь".