"Эвотор" сообщил о росте выручки автосервисов в России за девять месяцев на 33%

При этом средний чек увеличился на 7%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Выручка небольших автосервисов в России в январе - сентябре 2023 года в среднем увеличилась на 33%, тогда как средний чек - лишь на 7%, сообщили ТАСС в IT-компании "Эвотор" по итогам анализа работы малого бизнеса за девять месяцев.

Аналитики использовали данные более 980 тыс. смарт-терминалов "Эвотор", применяемые в российских торгово-сервисных предприятиях в 29 тыс. населенных пунктов. В рамках анализа сравнивались показатели за январь - сентябрь 2022 года и 2023 года. В целом, указывает компания, средняя выручка в сегменте МСП выросла по сравнению с прошлым годом на 12%.

"За девять месяцев, по данным "Эвотора", средние обороты автосервисов увеличились на 33%, а средний чек - лишь на 7%, до 7 905 рублей. Растет именно количество обращений автовладельцев, которые не готовы покупать новый автомобиль и хотят сохранить имеющийся в хорошем состоянии", - сообщили в компании.

Средняя выручка парикмахерских выросла на 56% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года, при этом средний чек парикмахерских (896 рублей) вырос на 15%. Маникюрные салоны увеличили выручку на 28%, а средний чек вырос на 5% - до 2 105 рублей.

Средние обороты салонов красоты повысились на 25%, а стоимость посещения в среднем составила 2 283 рубля (на 7% больше, чем в прошлом году). Выручка барбершопов увеличилась на 14%, средний чек - только на 4% (до 1 718 рублей). Несетевые спортцентры нарастили выручку на 30%, средний чек вырос на 16% - до 2 145 рублей.

Выручка ветеринарных клиник повысилась на 36%, средний чек - на 20%, до 1 701 рубля. "Средняя выручка киосков с уличной едой выросла на 14%, а средний чек - всего на 4%, до 359 рублей. Средняя выручка кондитерских увеличилась на 12%, а средний чек - на 6%, до 511 рублей. Средние обороты кофеен выросли на 11%, а средний чек - на 8% до 273 рублей", - добавили в компании.