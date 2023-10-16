16 октября, 05:53
Палестино-израильский конфликт

В Японии цена на золото обновила рекорд на фоне обострения на Ближнем Востоке

Стоимость фьючерсов с поставкой в августе 2024 года на товарной бирже в Осаке поднялась в ходе утренних торгов до $62 за грамм

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Цены на золото в Японии обновили максимумы на фоне обострения палестино-израильского конфликта и опасений инвесторов относительно последствий для мировой экономики.

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Так, стоимость фьючерсов на золото с поставкой в августе 2024 года на товарной бирже в Осаке поднялась в ходе утренних торгов до рекордной отметки в 9 262 иен ($62) за грамм.

В то же время один из крупнейших в Японии производителей и розничных продавцов драгоценных металлов, компания Tanaka Kikinzoku, установила розничную цену за 1 грамм золота на уровне 10 105 иен ($68,5).

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает опасение и у инвесторов на Токийской фондовой бирже, где ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, падает в ходе торгов на 2,18%.

По мнению экспертов, пессимистичные настроения инвесторов связаны с обстановкой на Ближнем Востоке и опасением дальнейшей эскалации конфликта, что может отразиться на мировой экономике. В таком случае снижение котировок в будущем может стать еще более заметным, поскольку под угрозой окажется, в частности, стабильность поставок нефти. Япония получает порядка 90% всей импортируемой нефти именно из Ближневосточного региона. 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликт
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