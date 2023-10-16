Москва и Каракас обсудят на межправкомисси развитие связей в энергетике и технологиях

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что у России большие ожидания от предстоящего заседания

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. РФ и Венесуэла в понедельник на заседании межправительственной комиссии высокого уровня обсудят развитие партнерства в сфере энергетики, технологий, финансов и инвестиций. Об этом сообщил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин перед пленарным заседанием комиссии.

"Будем двигать наше сотрудничество, стратегическое партнерство, - сказал он. - Обсудим развитие сотрудничества по широкому спектру двусторонних отношений, в том числе в сфере технологий, инвестиций, финансов и энергетики".

Дипломат отметил, что у России большие ожидания от предстоящего заседания.

В понедельник пройдет семнадцатое заседание российско-венесуэльской межправкомиссии. Ее сопредседателями являются вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа.