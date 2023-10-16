ДОМ.РФ: ставка проектного финансирования для стройки с начала года выросла незначительно

В настоящее время в среднем в России она составляет 5,3%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Эффективная ставка проектного финансирования строительства жилья составляет сейчас в РФ в среднем 5,3%. С начала года она выросла незначительно из-за запуска новых проектов, рассказал ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Ставка проектного финансирования немного выросла с начала года - всего на 0,3 п. п. - и составляет сейчас 5,3%, что намного меньше, чем действующая эффективная ставка для любого другого сектора экономики. <…> Тот незначительный рост ставок, который сейчас мы наблюдаем, связан с ростом новых запусков и, соответственно, ростом объемов проектов в начальной стадии продаж", - сказал он.

Гольдберг отметил, что застройщики в РФ научились делать сбалансированную экономическую модель проектов так, чтобы выборка кредитного лимита по проектному финансированию была синхронизирована с планируемыми продажами.

"Мы видим ситуацию, когда у нас сейчас резко открываются как новые кредитные линии, так и идет выборка по уже открытым кредитным линиям. В целом у нас общий объем кредитных линий составил 15 трлн рублей, они выбраны на почти 6 трлн рублей. То есть 6 трлн рублей уже как бы привлечено с помощью проектного финансирования непосредственно в экономику строительных проектов", - добавил эксперт.

По его словам, сейчас на эскроу-счетах хранятся 5 трлн рублей. Этот показатель значительно превышает прогнозы: ранее ДОМ.РФ предполагал, что на такой объем аккумулированных средств получится выйти к 2027-2028 годам. С начала 2023 года в строительство были запущены проекты на 33 млн кв. м, продолжил Гольдберг. А в продажу девелоперы только в августе 2023 года вывели 4,5 млн кв. м, что стало рекордом для этого года.

"Почему так происходит понятно: срок действия части льготных ипотечных программ - до II полугодия 2024 года. И сейчас достаточно удачный момент, чтобы вывести новые проекты на рынок и набрать запас прочности по продажам, который позволит финансовой модели сойтись, даже если вдруг в будущем спрос как-то просядет" - заключил он.