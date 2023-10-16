16 октября, 06:11

Россия ограничит импорт японских рыбы и морепродуктов

Меры вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 16 октября вводит временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, сообщило ведомство.

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"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора. 

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