В Омской области участников СВО и их семьи освободят от транспортного налога

Законопроект принят профильным комитетом заксобрания и передан парламентариям на рассмотрение

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Омской области предложили освободить участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство за 2022-2023 годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Продолжаем работать над расширением круга мер поддержки для наших бойцов. Внесли предложение об освобождении от транспортного налога участников спецоперации и членов их семей. Воспользоваться льготой на один автомобиль, мотоцикл или другой личный транспорт смогут мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также их семьи", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что законопроект принят профильным комитетом заксобрания и передан парламентариям на рассмотрение. Воспользоваться мерой поддержки также смогут супруги участников СВО, несовершеннолетние дети, родители или усыновители.

Ранее Хоценко в интервью ТАСС рассказал, что в Омской области, помимо 20 обязательных мер поддержки участников СВО по линии "Единой России", добавлено 18 дополнительных региональных мер. Как отметил глава региона, каждые две недели областное правительство находит новые способы поддержать военнослужащих и их семьи, эта работа будет продолжена. В середине сентября власти приняли решение предоставлять ветеранам СВО, отмеченным орденами РФ, и членам семей погибших военных бесплатный земельный участок для ведения сельского хозяйства или садоводства.