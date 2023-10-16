В Казахстане заявили, что сохранят экспортный потенциал пшеницы в 2023 году

В Минсельхозе республики отметили, что 2023 год стал непростым для хлеборобов

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует сохранить в текущем году экспортный потенциал пшеницы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в основных зерносеющих регионах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день по республике завершается уборка зерновых, работы уже проведены на 15,6 млн гектаров (90,2%). При средней урожайности 9,3 центнера с гектара аграрии намолотили 14,6 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этот год стал непростым для хлеборобов. "Однако несмотря на все вызовы, неблагоприятные погодные условия, Казахстан полностью обеспечит внутренний рынок необходимыми объемами пшеницы, а также сохранит свой экспортный потенциал", - пояснили в министерстве.

В сентябре министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров сообщил, что республика может уменьшить экспорт зерна из-за снижения урожайности. При этом того объема зерна, который планируют направить на экспорт, будет достаточно для удержания позиций на традиционных экспортных рынках. По его словам, прогноз экспорта зерна на 2023-2024 маркетинговый год составил 6 млн тонн.

По данным Минсельхоза, в 2022 году в Казахстане был собран один из самых больших урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы, который составил 16,4 млн тонн. Традиционно Казахстан ежегодно отправляет на экспорт порядка 6-7 млн тонн зерна и около 1,5-2 млн тонн муки. В 2022 году Казахстан отправил на экспорт 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.