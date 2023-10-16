"Алроса" выплатила в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2024 году

Сумма выплаты составила $500 млн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" выполнила обязательства по еврооблигациям в соответствии с требованиями российского законодательства и выплатила в рублях купон по выпуску евробондов объемом $500 млн с погашением в 2024 году, говорится в сообщении компании.

"Компания направила денежные средства в адрес НКО "АО "НРД" (Национальный расчетный депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей. Реестр сформирован по состоянию на 6 октября 2023 года, которое является рабочим днем, предшествующим установленной дате оплаты купона, по результатам проведенной НКО "АО "НРД" процедуры идентификации держателей еврооблигаций. Выплата купона произведена в российских рублях", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), остается технически невозможным из-за санкций.

"Алроса" подчеркивает, что признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.