На Таймыре планируют построить первую очередь морского терминала

Его хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году, указано в пояснительной записке к проекту краевого бюджета

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Первую очередь морского угольного терминала на Таймыре на севере Красноярского края планируют построить в 2024 году. Его строительство ведется в рамках освоение Сырадасайского угольного месторождения, говорится в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

В апреле текущего года Главгосэкспертиза России сообщала, что выдала положительное заключение на создание акватории для приема и обслуживания грузовых судов и ледоколов на Таймыре. Участок строительства акватории угольного терминала находится в районе поселка Диксон, где находится самый северный порт России.

"В угледобывающей промышленности продолжится реализация инвестиционного проекта освоения Сырадасайского месторождения (ООО "Северная звезда") в целях создания Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов. Проект находится в активной строительной фазе, ввод в эксплуатацию первой очереди морского угольного терминала планируется в 2024 году", - говорится в пояснительной записке.

Проект строительства грузового причала на одном из крупнейших в мире угольных месторождений вошел в число приоритетных инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных правительством РФ. Навигация по вывозу угля с месторождения возможна круглогодично при обеспечении проводки судов ледокольным флотом.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения реализуется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. С объемом инвестиций более 33 млрд рублей проект является крупнейшим для Арктической зоны в Красноярском крае. Инвестор проекта - компания "Северная звезда", входящая в состав группы AEON. При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию.