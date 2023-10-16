Эфиопия добивается облегчения долговых обязательств от своих кредиторов

Один из них - Китай - временно перестал взимать со страны выплаты по кредитам

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Эфиопия обратилась к своим кредитором с просьбой облегчить долговые обязательства, после того как один из них - Китай - временно перестал взимать со страны выплаты по кредитам. Об этом сообщила южноафриканская телерадиокомпания SABC.

В начале 2021 года власти Эфиопии просили пересмотреть долговые обязательства в рамках инициативы Группы двадцати по реструктуризации государственного долга, направленной на страны с низким уровнем дохода. В августе 2023 года Китай разрешил африканской стране приостановить выплаты по кредитам до 7 июля 2024 года.

"Власти КНР уже пошли на уступки, облегчив долговое бремя Эфиопии, и мы понимаем, что они (власти Эфиопии - прим. ТАСС) стремятся достичь подобных договоренностей и с другими кредиторами. Это очень воодушевляет", - приводит SABC слова заместителя директора департамента стран Африки Международного валютного фонда (МВФ) Аннализы Феделино.

Она добавила, что МВФ почти достиг соглашения по кредитной программе с Эфиопией и следующие переговоры состоятся "в ближайшие несколько недель".

Согласно правительственным данным, общая сумма внешнего долга Эфиопии на конец марта 2023 года составила около $28 млрд. Долговые обязательства включают в себя выплаты по международным облигациям на сумму $1 млрд сроком до декабря 2024 года. По данным Бостонского университета, в период с 2006 по 2022 год Китай выделил африканской стране кредитов на сумму более $14 млрд.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, Эфиопия присоединится к участникам объединения с 1 января 2024 года.