Израиль приостановил оборонный экспорт в Колумбию из-за высказываний президента

По словам пресс-секретаря МИД еврейского государства Лиора Хаята, с точки зрения Иерусалима заявления Густаво Петро являются "поддержкой ужасных действий террористов ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израиль прекратил экспорт систем безопасности в Колумбию на фоне высказываний лидера страны Густаво Петро, в которых он осудил действия израильской армии в секторе Газа в ответ на атаку группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел страны Лиора Хаята.

По его словам, Израиль осуждает заявления президента, которые, с точки зрения Иерусалима, являются "поддержкой ужасных действий террористов ХАМАС, <...> разжигают антисемитизм и угрожают безопасности еврейской общины в Колумбии". В качестве первой ответной меры Израиль принял решение "о прекращении экспорта в Колумбию товаров для обеспечения безопасности", уточнил Хаят.

Петро заявил 10 октября, что удары Израиля по сектору Газа и блокада региона несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. Власти Израиля вызвали в МИД посла Колумбии в стране Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро антисемитскими. В ответ президент заявил в воскресенье, что не исключает возможности приостановки дипломатических отношений с Израилем.