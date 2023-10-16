Fix Price получил листинг на международной бирже Астаны

Бумаги будут допущены к торгам 17 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (GDR) ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, включены в официальный котировальный список международной биржи Астаны, бумаги будут допущены к торгам 17 октября, говорится в сообщении компании.

"Fix Price Group PLC <…> объявляет о включении ее глобальных депозитарных расписок в официальный котировальный список международной биржи Астаны. ГДР группы будут допущены к торгам 17 октября 2023 года под тикером FIXP.Y", - сообщает ретейлер.

Fix Price считает, что листинг на площадке поможет диверсифицировать структуру акционеров и потенциально будет способствовать росту ликвидности ценных бумаг.

"В связи с листингом на AIX компания не планирует выпускать новые ценные бумаги. Группа намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах, который она имеет с марта 2021 года", - добавляется в релизе.

Ретейлер 9 октября сообщил, что акционеры Fix Price на внеочередном собрании 9 ноября обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра в Казахстан. Компания намерена сохранить свой организационно-правовой статус и зарегистрироваться на территории международного финансового центра "Астана" в Казахстане.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2023 года, сеть насчитывала 6 039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья.