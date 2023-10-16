Первый в Индии завод по производству чипов может начать работу в 2024 году

Индийская промышленность сконцентрируется на производстве четырех-пяти компонентов для полупроводников, отметил министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Индия, вероятно, начнет производство полупроводников в течение 2024 года, когда в штате Гуджарат будет запущен завод корпорации Micron Technology по выпуску кремниевых пластин. Об этом сообщил в интервью агентству PTI министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав.

"Это предприятие станет первым в полупроводниковой отрасли Индии. Мы концентрируемся на определенной области, где Индия может иметь глобальное лидерство. Телекоммуникации и электромобили стали крупным сегментом потребления полупроводников. Если мы сосредоточимся на разработке и производстве чипов, используемых в этих сегментах, Индия станет мировым лидером в области полупроводников", - заявил министр.

По его словам, индийская промышленность сконцентрируется на производстве четырех-пяти компонентов для полупроводников. В результате Индия сможет не только удовлетворять внутренний спрос на эти сегменты чипов, но и поставлять их другим странам, добавил Вайшнав.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Micron Technology с администрацией Гуджарата 28 июня, власти штата предоставят корпорации 20-процентные льготы на строительство в городе Сананад предприятия по выпуску пластин для чипов. Капиталовложения Micron в этот проект составят $2,7 млрд, правительство Индии оплатит половину расходов американской корпорации.

Кроме завода Micron Technology, в Индии будут также построены два предприятия тайваньской компании по выпуску полупроводников Foxconn. Одно из них будет выпускать на основе нитрида галлия микросхемы для силовых машин, электромобилей и телекоммуникационных устройств, второй завод станет использовать для производства полупроводников кремний.