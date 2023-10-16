ФСБ РФ: действия экс-владельца грозили остановкой крупнейшей теплоэнергокомпании ЦФО

В спецслужбе прокомментировали вступившее в силу решение суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших Леониду Лебедеву 83% акций ТГК-2

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Решения бывшего владельца акций одной из крупнейших теплоэнергетических компаний в Центральной России, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2), бывшего члена Совета Федерации Леонида Лебедева создавали угрозу прекращения деятельности компании, снабжающей энергией ключевые объекты экономики и ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, комментируя вступившее 13 октября в силу решение Ленинского районного суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших Лебедеву 83% акций ТГК-2 стоимостью около 80 млрд рублей.

"В результате недобросовестных решений Лебедева ТГК-2 в течение девяти лет нарастила кредиторскую задолженность, которая по состоянию на 2023 год превысила 20 млрд рублей, что создало реальную угрозу введения в отношении нее процедуры банкротства, а также угрозу полного прекращения производственной и технологической деятельности", - подчеркнули в ЦОС.

"Благодаря скоординированным действиям ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ и департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго удалось сохранить стабильное энергоснабжение ряда регионов страны и не допустить остановку работы социально значимых объектов, а также ключевых объектов экономики и военно-промышленного комплекса", - отметили в ФСБ.

"Установлено, что в 2008 году, в период замещения должности члена Совета Федерации, Лебедев в нарушение закона "О противодействии коррупции" приобрел контрольный пакет акций ТГК-2, осуществляющей энергообеспечение и теплоснабжение Архангельской, Новгородской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей, - пояснили в ЦОС. - В целях вывода денежных средств за границу и сокрытия своих истинных доходов фигурант номинально передал акции предприятия подконтрольным иностранным компаниям. При этом сам Лебедев с 2015 года после проведения проверки достоверности сведений о доходах и начала его уголовного преследования постоянно проживает за границей".

Как ранее сообщил "Коммерсантъ", 14 июля Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход государства акций ПАО ТГК-2, находившихся во владении Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", которое является дочерним предприятием ПАО ТГК-2. 13 октября Ярославский облсуд отклонил апелляционные жалобы на это решение, тем самым оно вступило в законную силу.