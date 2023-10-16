Президентом "Билайна" стал Александр Панков

Его полномочия продлятся три года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-президент по взаимодействию с госорганами "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Александр Панков с 16 октября избран президентом компании. Его полномочия продлятся три года, следует из сообщения компании.

"Избрать Панкова Александра Александровича на должность президента ПАО "Вымпелком" с 16 октября 2023 года - первый день полномочий, по 15 октября 2026 года - последний день полномочий", - значится в материалах на портале раскрытия корпоративной информации.

Панков продолжит возглавлять и GR-направление компании.

Ранее президентом "Билайна" был Рашид Исмаилов, срок его полномочий истек, он покидает компанию.

"Теперь, когда мы стали полностью российской компанией, GR-направление нашей работы стало еще более значимым. В этом смысле назначение Александра Панкова на новую должность - логичный шаг. Я приветствую Александра в новой роли и желаю ему успехов в работе", - прокомментировал назначение генеральный директор "Билайна" Александр Торбахов.