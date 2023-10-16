16 октября, 07:18,
обновлено 16 октября, 07:46

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ГК "Астра"

Их рост превысил 20%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ГК "Астра" после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 10:11, акции компании росли на 25,74% - до 586,2 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:45, отмечается в сообщении биржи.

Котировки пошли вверх на новостях о том, что рыночная капитализация производителя инфраструктурного программного обеспечения (ПО) ГК "Астра" в результате IPO составит 69,9 млрд рублей. Цена акции определена на уровне 333 рублей.

В начале октября стало известно, что ГК "Астра" в октябре планирует провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, после размещения нынешние акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. 

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Россия
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