ВРП Красноярского края за три года вырастет с 3,8 трлн рублей до 4,2 трлн рублей

Среднегодовые темпы роста экономики региона составят 2%

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Красноярского края увеличится с 3,8 трлн рублей в 2024 году до 4,2 трлн рублей в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"За прогнозный период объем ВРП увеличится с 3,8 трлн рублей в 2024 году до 4,2 трлн рублей в 2026 году (по итогам 2023 года ВРП края ожидается на уровне 3,5 трлн рублей). В целом за три прогнозных года прирост ВРП в сопоставимых ценах составит 6,1%", - говорится в документе.

Среднегодовые темпы роста экономики региона составят 2%. Рост промышленного производства края в 2024 году составят 0,9%, в 2025 году - 1,8%, в 2026 году - 2,7%.

"Перспективы развития края тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов в доминирующих для края сферах деятельности - добыче полезных ископаемых, металлургии, электроэнергетике, транспортном комплексе", - отмечается в пояснительной записке.

Проект краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен правительством края в Законодательное собрание края 13 октября. Суммарный объем как доходов, так и расходов регионального бюджета в трехлетний период превышает 1 трлн рублей.

По итогам 2022 года валовый региональный продукт края составил порядка 3,5 трлн рублей.