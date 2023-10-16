Россия предоставила вертолет Ми-8 МТВ для нужд МЧС Киргизии

Его оснастили спецоборудованием для проведения поисково-спасательных операций

БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Российская сторона предоставила для МЧС Киргизии вертолет Ми-8 МТВ, который оснастили спецоборудованием для проведения поисково-спасательных операций. Об этом сообщил завотделом информационной политики администрации главы киргизского государства Дайырбек Орунбеков.

"В МЧС был получен вертолет Ми-8 МТВ, который совершил посадку в Бишкеке", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, эту договоренность достигли во время визита президента России Владимира Путина в Киргизию 12-13 октября и в ходе его переговоров с лидером республики Садыром Жапаровым.

Как отметил Орунбеков, на полученном от РФ вертолете дополнительно установили лебедку, кислородный аппарат, медицинский модуль, пожарное устройство, пассажирские сиденья, два дополнительных масляных бака, а также более мощный двигатель.

Технические возможности МЧС Киргизии после получения этой машины значительно расширятся, считает Орунбеков.