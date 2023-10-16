В России на развитие технопарков в сфере электроники выделили свыше 2,2 млрд рублей

Средства получат четыре региона

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило более 2,2 млрд рублей на развитие в течение трех лет инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано", - сказал он.

Мишустин отметил, что претенденты прошли сначала региональный, потом федеральный отбор. Ресурсы получат четыре субъекта РФ: Владимирская область - 900 млн рублей, Нижегородская область - 632,7 млн рублей, Башкирия - 504 млн рублей, Татарстан - 241,8 млн рублей.

"Господдержка позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям", - пояснил глава кабмина.