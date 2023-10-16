Малый и средний бизнес в новых регионах сможет получить грантовую поддержку

Отбирать претендентов будет специальная комиссия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России расширило грантовую поддержку малых и средних предприятий, теперь помощь смогут получить организации, ведущие социально значимые проекты в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство расширяет охват грантовой поддержки малых и средних предприятий. Теперь на участие в ней смогут претендовать организации, которые ведут социально значимые проекты в новых регионах нашей страны: Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях", - сказал он.

"Средства в размере до 300 тыс. рублей получат компании, которые работают в сферах образования, медицины, социальных услуг, культуры, спорта, а также гостиничного дела", - перечислил глава кабмина.

По его словам, отбирать претендентов будет специальная комиссия. Государственная помощь будет выделяться на условиях софинансирования, при этом собственных ресурсов грантополучателя должно быть не меньше 5% от общего объема инвестиций. "Гранты можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки маломобильных граждан, инвалидов, на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции", - отметил председатель правительства.

Как обратил внимание Мишустин, такая мера позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу "и облегчить им запуск и ведение действующих проектов, а следовательно, активнее решать важные для людей задачи".