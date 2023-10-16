16 октября, 08:02

Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для разрешения продовольственного кризиса

В республике считают важной реализацию черноморской зерновой инициативы

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Турция будет прилагать усилия для урегулирования глобального продовольственного кризиса, считая важной реализацию черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю отмечаемого 16 октября Всемирного дня продовольствия.

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"Благодаря начатой с ООН черноморской зерновой инициативе на мировые рынки было поставлено 33 млн тонн зерновых, что позволило предотвратить угрозу глобального продовольственного кризиса", - сказал Эрдоган. По его мнению, конфликты в окружающем Турцию регионе усугубляют ситуацию с обеспечением продовольствия. "Турция и далее без колебаний будет брать на себя ответственность в урегулировании кризисов продовольствия и водоснабжения, прилагать усилия в этом направлении", - отметил он. Обращение распространила администрация президента. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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