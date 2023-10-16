В Крыму РНКБ за 2023 год почти вдвое увеличил объем выдачи ипотеки

Более трети от общего объема ипотечных кредитов оформляются для приобретения жилья на первичном рынке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ, входящий в группу ВТБ, за три квартала 2023 года выдал 28,2 млрд рублей в рамках ипотечного кредитования, это почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"За девять месяцев 2023 года банк выдал около 7 тыс. кредитов на приобретение жилья на сумму 28,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов увеличился практически вдвое (тогда 15,7 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более трети от общего объема ипотечных кредитов оформляются для приобретения жилья на первичном рынке. При этом около 7,5 млрд рублей с начала года были выданы банком в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам. Около 50% от общего объема предоставленных льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".

Жилье в Крыму пользуется активным спросом, а госпрограммы обеспечивают доступность ежемесячных платежей и комфортные условия кредитования, рассказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. "Для жителей других регионов, которые хотят воспользоваться ипотекой для покупки жилья на полуострове, мы предоставили возможность дистанционного оформления кредита без необходимости приезжать в Крым", - цитирует его пресс-служба.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.