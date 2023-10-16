В России зарегистрировали биоаналог жизненно важного препарата ромиплостим

Он предназначен для лечения первичной иммунной тромбоцитопении у детей и взрослых пациентов, резистентных к другим видам лечения, пояснили в пресс-службе Минпромторга РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый биоаналог орфанного препарата ромиплостим, который применяется в качестве терапии иммунной тромбоцитопении, аутоиммунного нарушения свертываемости крови. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), оно получило регистрацию Минздрава. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Препарат "Стимплейт" производства компании "Генериум" предназначен для лечения первичной иммунной тромбоцитопении у взрослых пациентов, резистентных к другим видам лечения, например, глюкокортикостероидам, иммуноглобулинам, а также для лечения хронической первичной иммунной тромбоцитопении у детей в возрасте от одного года, резистентных к другим видам лечения. Исследование клинической эффективности и безопасности "Стимплейта" проводилось в 30 центрах России, Белоруссии и Казахстана, в нем приняли участие 160 пациентов, подчеркнули в Минпромторге.

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выделило перспективные направления для развития фармацевтической отрасли. В фокусе нашего внимания - биотехнологии и производство препаратов по полному циклу. В России есть много надежных производителей именно таких препаратов, современных, востребованных в России и за рубежом, и компания "Генериум" - один из таких производителей", - подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

Иммунная тромбоцитопения - аутоиммунное заболевание, при котором в организме человека вырабатываются антитела, приводящие к повышенному разрушению тромбоцитов и недостаточному их образованию. В результате нарушается процесс свертывания крови, что может сопровождаться спонтанными и посттравматическими кровотечениями. Синтезированный белок ромиплостим стимулирует образование тромбоцитов, тем самым он нормализует функцию свертывания крови, пояснили в министерстве.