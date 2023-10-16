В Москве возведут 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда

Благодаря реализации проектов в столице появится более 95 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 120 объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м построят инвесторы в Москве в рамках заключенных соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря реализации проектов в столице появится более 95 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства.

"Развивать городскую инфраструктуру с привлечением средств инвесторов нам помогает программа стимулирования создания мест приложения труда. Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 млрд рублей инвестиций и свыше 95 тыс. рабочих мест. По ним построят 118 объектов, среди них объекты образования и здравоохранения, офисы, заводы и логистические центры", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Ее целью является обеспечение комплексной застройкой районов, чтобы жители могли найти работу недалеко от дома. По мнению властей, это не только упрощает жизнь горожан, но и снижает нагрузку на транспортную сеть столицы. За создание объектов, где появятся рабочие места, город предоставляет инвесторам льготы - для них снижается плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Отмечается, что в общей сложности будет построено около 2,5 млн кв. м недвижимости, большая часть объектов относится к социальной инфраструктуре.